Varia di Palmi 2023, un viaggio di sapori e note: Joe Bastianich inaugura il Food Village

Nel suggestivo scenario di Palmi, ieri sera, il Food Village ha brillato nel suo splendore inaugurale, regalando un’esperienza multisensoriale senza pari. L’evento, reso ancora più speciale dalla partecipazione di Joe Bastianich, rinomato chef stellato di fama internazionale e giudice di Masterchef, ha segnato l’inizio di un’avventura culinaria e musicale senza precedenti. “La Calabria è sempre una bella realtà, un posto che mi piace. Accogliente, cibo buono, si sta bene” – ha condiviso Bastianich, trasmettendo il suo affetto per questa terra e il suo patrimonio gastronomico.

Riguardo al Food Village appena inaugurato Palmi, ha elogiato l’instancabile impegno nel valorizzare le tradizioni culinarie locali: “bellissimo, una grande iniziativa per valorizzare queste tradizioni, questo cibo eccezionale che avete qui e poi è anche accessibile, molto bello. E’ qualcosa per tutti”. Bastianich ha condiviso il suo piacere personale per la “struncatura”, uno dei food track presenti nell’area di 3.500 mq che si affaccia sul mare, dimostrando un legame profondo con la genuinità dei sapori locali.

Il Food Village, guidato dal motto “Food, Fun and Music”, ha regalato una serata inaugurale indimenticabile e prosegue con una programmazione che spazia tra gusto e melodia. La seconda serata, in programma questa sera, presenterà il concerto gratuito dei Los Locos, mentre nei successivi tre giorni, l’eclettico dj set

di Pierpaolo Pretelli, noto influencer e showman, farà ballare i presenti. Il Food Village non si ferma qui, proiettandosi verso il 27 Agosto, arricchendosi continuamente con l’ingresso di nuovi food track che si alternano.

È importante sottolineare che l’accesso è gratuito, inclusi gli eventi musicali che animano le serate. Le porte del Food Village si aprono quotidianamente alle 19 con l’aperitivo al tramonto, regalando l’opportunità di gustare prelibatezze fino alle 2 di notte. Daniele Laface, Presidente della Fondazione Varia di Palmi, ha rivelato il cuore ambizioso dell’evento: “il Sindaco della Città, Giuseppe Ranuccio, è una persona estremamente ambiziosa e ha fortemente appoggiato l’idea del Food Village insieme a tutto il suo entourage. Abbiamo lavorato instancabilmente per realizzare un progetto senza eguali, nato in un’area centrale e di facile accesso ai visitatori che

quotidianamente affollano Palmi”.

“Abbiamo voluto pensare in grande, dando risalto ai talenti culinari e alle

materie prime locali. E’ stata davvero una grande inaugurazione, con cibo di altissima qualità e prezzi estremamente accessibili. Il format è una tendenza in crescita in tutta Europa e negli Stati Uniti, che si presenta come un ristorante all’aperto con diverse cucine di alta qualità, servizio impeccabile, ingredienti

selezionati e igiene impeccabile. Il servizio è efficientissimo e la bellezza naturale ci regala panorami mozzafiato, sia al tramonto per suggestivi aperitivi, sia di sera, ogni giorno fino alle 2″.

“Un profondo ringraziamento va alle Famiglie Saffioti e Gagliostro. La loro generosa concessione di quest’area, che ospita il Food Village, è un atto di amore per Palmi. Questo gesto riflette un desiderio ardente di far condividere a migliaia di persone ogni giorno la bellezza di questo paesaggio. La loro generosità ha reso possibile un luogo di convivialità, sapori e melodie, che accoglie tutti in una comunità di gioia e connessione. La nostra riconoscenza è immensa”. Il Food Village si erge come un tempio culinario e musicale, dove la tradizione e l’innovazione si fondono in un abbraccio irresistibile. Un’esperienza da assaporare e vivere.