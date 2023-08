Varia di Palmi: dove parcheggiare per assistere agli eventi di oggi

StrettoWeb

Questa sera a Palmi è previsto il pienone. C’è già chi, dal mattino, si è recato nel comune del reggino per assicurarsi un posto in prima fila per gli appuntamenti con la Varia. Il comune, intanto, ha attivato una promozione parcheggi e navette.

Ecco di seguito i consigli utili:

Parcheggia alla Casa della Cultura o al Campo da Rugby per 3€.

Usa il tuo ticket come 1 token al Food Village.

Navette: 1€ a persona. Ogni 2 ticket ti danno un token extra al Food Village.

Palmi Food Village: Massimizza il valore di ogni token e scopri le nostre delizie.