Vara Messina: trasferiti i mitici Giganti a Camaro

Ritorna il tradizionale appuntamento del trasferimento dei Giganti dal deposito di via Catania a Camaro Superiore, a piazza Fazio. Nel rispetto della storia e delle tradizioni, sono stati accompagnati da gruppi folklorici e da tanta persone che li ha seguiti durante il percorso.

Soddisfatto l’assessore Enzo Caruso: “tornano dopo più di 40 anni i costumi dei tamburini e dei tiratori dei Giganti: vestito bianco, fascia e berretta rosso col “giummo” (meusa), grazie al Gruppo storico “Vara e Giganti “ presieduto da Franco Forami e la collaborazione di Orazio Grasso, Presidente del gruppo folk “Mata e Grifone”. Il prossimo anno torneremo a tirare i Giganti con le corde, come avveniva fino agli anni ‘70″. Grande attesa, quindi, per la Vara di Ferragosto in riva allo Stretto.