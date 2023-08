Vannacci, Klaus Davi: “la sinistra lo ha pontificato, applicati i metodi dell’antiberlusconismo”

StrettoWeb

“E’ successo quanto avevo previsto l’hanno santificato e ne hanno fatto un leader politico. La sinistra non cambia mai e ripete sempre i soliti meccanismi come accaduto con l’antiberlusconismo degli ultimi 30 anni davvero un fatto piu psichiatrico e patologico che politico”. Lo ha dichiarato Klaus Davi intervistato dalla popolare emittente romana. “Sono ripetitivi e non imparano nulla dal passato. Basti vedere che il paese è in mano ai colletti bianchi emanazione delle mafie e stiamo ancora a parlare della fallimentare trattativa stato mafia. Un modo comodo per non guardare al presente. Alzi la mano chi ha sentito parlare di borghesia mafiosa a Milano. Questi la dice tutta. La borghesia mafiosa c’era solo quando comandava Berlusconi”, rimarca.

Sui migranti però Klaus Davi non esita a schierarsi con Ely Schlein: “non sono un soldatino come gli anti berlusconiani di professione. Un proverbio dice ‘dove ci sono 2 ebrei ci sono almeno 3 opinioni’ pur essendo agnostico totale mi riconosco in queste frasi , Sui migranti sto con l’idea di sanatoria abbozzata da Schlein, persona che stimo. Sono per l’accoglienza e l’integrazione. I popoli del sud, in particolar modo il popolo calabrese. mi hanno dato in questi anni grandi lezioni di grande umanità”.