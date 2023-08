Le vacanze di Gerry Scotti in Sicilia, tra mare, relax e buon cibo | FOTO

StrettoWeb

Che Gerry Scotti trascorra le sue vacanze in Sicilia non è una novità. Innamorato dell’isola, il noto presentatore televisivo l’ha scelta anche quest’anno per trascorrere qualche giorno di relax. In questi giorni, insieme alla compagna, sta visitando il Ragusano tra Modica e Scicli. Tra le foto della gallery scorrevole in alto, anche la cena con la compagna a Modica, presso il ristorante Raro.

Gerry Scotti è ospite di alcuni amici e, tra gli altri posti, ha scelto anche Sampieri, per qualche bagno su una spiaggia che ama e frequenta da tempo. Ovviamente, nel tour di Gerry Scotti, non è mancata nemmeno una puntatina a Marzamemi, mentre questa mattina è stato avvistato a Pachino, come confermano i tanti post sui social pubblicati da utenti e fan del conduttore televisivo.