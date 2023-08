“Una culla di libri on the road”, iniziativa al Parco Botteghelle di Reggio Calabria

StrettoWeb

“Una culla di libri on the road” lascia il caotico centro storico per tuffarsi nuovamente in mezzo alla natura. Sarà Parco Botteghelle “Federica Cacozza”, storico polmone verde della zona sud della città, ad ospitare la prossima tappa del variegato itinerario di incontri previsti dal progetto – sviluppato da Arci Reggio Calabria APS in sinergia con l’amministrazione comunale di Reggio Calabria – finalizzato a far conoscere l’importanza della lettura precoce alle comunità straniere ed alle famiglie italiane residenti nel comune di Reggio Calabria.

L’iniziativa si terrà martedì 8 agosto dalle ore 18.00 alle ore 20.00 ancora una volta in compagnia di Katia Colica (Adexo Arti Creative) e Francesca Megale (Lelefante Animazione) che illustreranno, attraverso racconti e storie fantastiche, la pratica della lettura 0-6, un nutrimento cognitivo fondamentale nei primi anni di vita del bambino.

Per restare aggiornati sulle prossime tappe in programma e sulle attività svolte dal progetto “Una culla di libri”, è possibile consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/unaculladilibri.