Ucraina: nuovi aiuti militari Usa per 200 milioni di dollari

“Sono in arrivo nuovi aiuti militari all’Ucraina dagli Stati Uniti per un valore di 200 milioni di dollari”. Lo ha annunciato il Segretario di Stato americano Antony Blinken. “Oggi annunciamo consegne di armi e attrezzature per un valore di 200 milioni di dollari per l’Ucraina. La difesa aerea e le munizioni sosterranno le forze armate ucraine nella lotta per difendere la sovranità, il territorio e il popolo del loro paese“, ha scritto Blinken in un post.