Ucraina, il Ministro della Difesa: “Wagner è una forza che si è esaurita”

“Il gruppo paramilitare russo Wagner è una forza esaurita“. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov commentando la presunta morte del capo del gruppo mercenario Evgenij Prigozhin. “In realtà non esiste più un gruppo Wagner come un anno fa, una seria forza combattente. Sono rotti”, ha detto Reznikov al quotidiano tedesco Welt am Sonntag.