Ucraina, Borrell: “con Kuleba discuteremo del piano di pace”

“Oggi avremo una discussione insieme al ministro ucraino Kuleba, che è venuto qui personalmente, per informare i ministri sulla situazione e in particolare sui colloqui su Gedda e sui prossimi a New York, e su come possiamo portare avanti il piano di pace del presidente Zelensky”. Lo ha affermato l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Esteri Ue (Gymnich) a Toledo.