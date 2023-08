Strage sul lavoro: treno travolge e uccide 5 operai

StrettoWeb

Strage nella notte a Brandizzo, in provincia di Torino, dove 5 operai sono morti travolti da un treno sulla linea linea Torino–Milano. Con gli operai uccisi c’erano altri 2 colleghi, solo sfiorati dal convoglio e rimasti illesi. I carabinieri hanno riportato che il mezzo viaggiava a 160 km/h. Per i soccorsi si sono mobilitati ambulanze e vigili del fuoco.

Il cordoglio di Rfi

“Rfi esprime profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti”, si legge in una nota di Rete ferroviaria italiana, in cui viene spiegato che “erano in corso interventi di manutenzione da parte di una ditta appaltatrice esterna” e che “un treno non in servizio commerciale ha investito alcuni operai. Cinque di loro sono deceduti. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle autorità competenti e di Rete ferroviaria italiana“.

Occhiuto: “sciagura immane”

“Sciagura immane nella notte sulla linea ferroviaria Torino-Milano, vicino alla stazione di Brandizzo. Cinque operai sono stati travolti e uccisi da un treno in transito. Cordoglio alle famiglie delle vittime, vicinanza alla comunità piemontese e al presidente Alberto Cirio”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.