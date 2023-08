“U Sciammisciu d’Oro”: grande successo per il premio alla Calabresità Femminile

StrettoWeb

Grande successo della decima edizione del premio “U Sciammisciu d’Oro” Premio alla Calabresità Femminile. Le dieci donne premiate hanno regalato al numerosissimo pubblico presente tante emozioni con le loro storie ma anche tanti punti di riflessione. In occasione della decima edizione, l’organizzatrice del premio, Silvana Ruggiero, ha riservato tre premi speciali ad altrettanti uomini. La stessa ha voluto dedicare la serata al proprio figlio deceduto tre mesi fa, emozionando il pubblico cantando la canzone di Irama “Ovunque sarai”.

Le premiate sono state: Bruna Mangiola, referente Caritas del “Help Center Casa di Lena”; Mariella Costa, scultrice; Sonia Calvari, vulcanologa e dirigente dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania; Angela Mandato, imprenditrice dell’Azienda di Famiglia “Officine dei Cedri”; Francesca Lagatta, giornalista di LaCNews 24; Cristina Condrea, vittima di violenza; Carmen Diodato, unica ballerina italiana non udente; Fausta Rigoli, premio alla memoria come madre coraggio; Manuelita Scigliano, volontaria e portavoce del terzo settore di Crotone; Tonia Stumpo, consigliera di parità della Regione Calabria.

I tre premi speciali sono stati assegnati a Gaetano Saffioti, imprenditore ribellatosi al ricatto della malavita organizzata; Enzo Infantino, attivista umanitario e l’Onorevole Europarlamentare Dott. Pietro Bartolo di Lampedusa, per il suo impegno nella cura e salvataggio dei migranti.

Più che soddisfatta Silvana Ruggiero: “Sono molto contenta di questa decima edizione, con un pubblico numerosissimo ed attento. Sono felice soprattutto di essere riuscita a portare sul palco donne di elevato spessore, così come per i tre premi speciali, e non posso che essere molto contenta della presenza dell’Onorevole Pietro Bartolo, che ha raccontato con umiltà e sensibilità l’inferno dei migranti che arrivano a Lampedusa”.

La serata è stata allietata dalle canzoni della giovane e brava Fabiana Princi e dalle bellissime coreografie della scuola di ballo ASD OlimpiAd maiora, che la Ruggiero ringrazia di cuore.

Il Sindaco Giuseppe Ranuccio e l’Assessore ai Grandi Eventi Giuseppe Magazzù hanno omaggiato Silvana Ruggiero di una targa per ringraziarla per aver scelto per il secondo anno la città di Palmi quale sede del premio.

La Presidente dell’A.GE.S.S. Silvana Ruggiero, ringrazia il presentatore Gianluca Scopelliti per l’ impeccabile conduzione e Giovanna Aiello di Preziosi e Curiosi, per aver omaggiato le premiate con dei bracciali fatti a mano dalla stessa. Non in ultimo ringrazia il Sindaco di Palmi, l’Assessore Magazzù e tutta l’Amministrazione per il patrocinio e per l’accoglienza calorosa.