Turismo in Sicilia: persi almeno 40 mila pernottamenti, ecco il motivo

E’ il caos totale in Sicilia a causa delle problematiche relative all’aeroporto di Catania con disagi sempre più evidenti e ripercussioni per tutta l’Isola. Numerosi sono i danni economici legati al turismo in quanto in tanti hanno rinunciato alla vacanza in Sicilia o hanno disdetto il viaggio già organizzato, preoccupati dall’essere sballottati per l’Isola e finire magari dirottati all’aeroporto di Trapani che in bus dista quasi cinque ore da quello di Fontanarossa. Secondo una indagine di CST per Assoturismo Confesercenti, il caos generato dall’incendio dell’aeroporto di Catania e dalle conseguenti difficoltà di trasporti ha avuto un impatto negativo, facendo saltare almeno 40 mila pernottamenti in Sicilia.

Ma quando si arriverà alla normalità? Secondo alcune indiscrezioni la riapertura totale dello scalo ci sarà il prossimo 12 agosto.