Il tramonto della Superluna dello Storione sullo Stretto di Messina, un risveglio magico | GALLERY

I pochi fortunati che alle 06:00 di questa mattina erano svegli e attenti ad ammirare l’orizzonte da Reggio Calabria verso ovest hanno potuto godere di uno spettacolo naturale mozzafiato: il tramonto della Superluna dello Storione sull’Etna. Nella notte, infatti, abbiamo avuto la seconda Superluna dell’anno, che si chiama “dello Storione” per il richiamo nella cultura popolare ai pesci storione che vengono trovati in abbondanza nei Grandi Laghi del Nord America in questo periodo dell’anno.

E’ stata la seconda Superluna del 2023 e ha regalato uno spettacolo straordinario all’alba per il suo tramonto dietro l’Etna, ammirato in modo particolarmente diretto dalla sponda Calabrese dello Stretto che affaccia proprio ad occidente (vedi fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo).