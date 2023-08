Tragedia a Militello: uomo ucciso dal tubo sparacoriandoli durante la festa patronale | VIDEO

StrettoWeb

Una tragedia che ha lasciato i presenti a bocca aperta è accaduta ieri a Militello. In occasione della consueta Festa Patronale in onore del Santissimo Salvatore, durante uno spettacolo pirotecnico in piazza Vittorio Emanuele, un uomo è morto ucciso dal getto della sparacoriandoli. L’incidente è avvenuto al momento dell’uscita del santo dalla chiesa.

Un tubo composto da un compressore metallico, ovvero una sorta di bombola a gas, è letteralmente volata via, passando sulle teste dei fedeli. Ha colpito due persone, marito e moglie. L’uomo, Franco Carrera, 65 anni, è morto. La moglie, che si trovava accanto a lui, è rimasta ferita. Anche i componenti di un’altra famiglia, tra cui una bambina, sono rimasti feriti e si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Le persone coinvolte hanno riportato escoriazioni, dopo essere state colpite da pezzi di legno e di metallo. L’incidente è stato ripreso da diversi fedeli presenti in piazza e pubblicato sui social. Sull’episodio tragico la Procura di Caltagirone ha aperto un’inchiesta. I carabinieri acquisiranno ora, tra le altre, anche le immagini girate da un’emittente locale che trasmetteva la festa in diretta tv. Secondo una prima ricostruzione il macchinario spara coriandoli ad aria compressa si sarebbe sganciato dal braccio che lo fissava a terra, molti metri più in là rispetto alla vittima. Carrera è stato centrato in pieno. Ieri sono stati sospesi tutti i festeggiamenti per il patrono.

Il parroco di Militello: “non alimentare speculazioni”

“In un momento così delicato per la nostra Comunità parrocchiale e cittadina, invitano sommessamente cittadini, devoti e forestieri ad evitare sommarie ricostruzioni di quanto accaduto, per non alimentare possibili inutili e dannose speculazioni e per il dovuto rispetto nei confronti del nostro stimato concittadino deceduto e delle persone coinvolte“. Così, in una nora, il Comitato Festa Patronale Santissimo Salvatore e l’Arciprete Parroco di Militello Val di Catania, don Luca Berretta, dopo la morte del fedele durante i festeggiamenti per il santo patrono a Militello.

Vescovo di Caltagirore: “sgomento per la tragedia”

‘‘Desidero esprimere il mio sgomento per la tragedia che è avvenuta oggi pomeriggio a Militello in Val di Catania in occasione dei festeggiamenti del SS. Salvatore. Sono profondamente turbato per quanto avvenuto, per ciò che riesco a immaginare nel momento più importante della festa e per quello che stanno soffrendo i parenti della vittima e delle persone coinvolte. Voglio che giunga a tutti l’espressione della mia solidarietà e vicinanza“. E’ quanto dichiarato dal Vescovo di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri, dopo la morte del fedele a Militello Val di Catania. “Confido, però, in attesa dei dovuti accertamenti per evitare che quello che è accaduto possa ripetersi, nella consolazione che in simili circostanze sicuramente può venire solo da Dio“, dice.