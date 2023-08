Tragedia in mare: Vigili del Fuoco di Reggio Calabria recuperano il corpo di un giovane

StrettoWeb

Il corpo senza vita di un ragazzo dato per disperso ieri pomeriggio nel mare di Scoglitti, nel ragusano, è stato individuato e recuperato in acqua. Ad intervenire sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria che avevano dato da poco il cambio ai colleghi di Catania. Gli operatori sono ora in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.

Il corpo del 17enne, di nazionalità marocchina, era stato trasportato dal mare agitato e dalla forte corrente. Si trovava a circa 200 metri dalla battigia nella zona di ponente, vicino al porto della cittadella marinara. Le ricerche erano scattate ieri pomeriggio dopo le 17:30. Sul posto, da ore, erano impegnati mezzi navali e aerei della Guardia Costiera, oltre ai Vigili del Fuoco, ambulanza del 118 e Polizia di Stato.