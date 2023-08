Teatro mobile per Reggio Calabria: gli eventi di agosto

StrettoWeb

Il progetto consiste nella realizzazione di una serie di eventi site specific appositamente progettati e prodotti da TEATRO MOBILE finalizzati alla valorizzazione dello straordinario contesto dell’area del Comune di Reggio Calabria. Gli eventi sperimentali, realizzati applicando l’innovativo format “a impatto zero” e completamente ecosostenibile di TEATRO MOBILE, vedranno artisti professionisti, agire in sinergia con artisti e maestranze locali e saranno preparati con appositi laboratori in loco in un progetto di politica culturale pensato per “mettere radici”.

La valorizzazione di contesti storici, archeologici e naturali della parte più a sud della penisola italiana, sarà realizzata con eventi in luoghi di grande bellezza ed interesse sia lungo il mare che salendo verso l’Aspromonte, spesso bisognosi di maggiore tutela e valorizzazione per portare gli abitanti alla riscoperta del proprio patrimonio e potenziare l’attrattività di visitatori e turisti. Gli eventi, frutto di apposite drammaturgie e principalmente realizzati nella formula dell’ascolto e del VIAGGIO in cuffia, comporranno un calendario di eventi che si svolgerà nel secondo semestre del 2023.

Si inizia con due eventi al tramonto e in riva al mare nel mese di agosto: ANTIGONE POSSIBILE nel Lungomare di Catona (23 agosto) e LA LINEA D’OMBRA presso la Lega Navale di Pellaro (26 agosto).

Il progetto si completerà nel mese di dicembre con otto eventi speciali che si svolgeranno in luoghi diversi tra loro: aree da riqualificare (Ortì, Gallina) e aree appena recuperate (il Forte di Pentimele e il Parco Lineare), luoghi con memorie archeologiche e sacre (S.Agata, San Nicola in Valanidi, Eremo, Visitazione) tracciando un viaggio ideale alla scoperta delle memorie meno note della città e del suo territorio.

Una serie di “viaggi in cuffia” alla scoperta e alla ri-scoperta dei luoghi meno noti della città. «Il modo di viaggiare scelto da me e il mio compagno di cammino è stato tra i più semplici ed anche tra i più economici; abbiamo percorso l’intero itinerario a piedi…» (Edward Lear 1847).

L’iniziativa è promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2023:cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

www.teatromobile.eu

info e prenotazioni: teatromobilecalabria@gmail.com

TEATRO MOBILE è un progetto multidisciplinare, con esperienza pluriennale, che propone in modo sistematico nuove attività spettacolari e artistiche per la valorizzazione dei luoghi del nostro straordinario patrimonio culturale (artistico, archeologico, museale e paesaggistico). Gli eventi proposti sono a impatto zero: gli strumenti tecnici impiegati sono portatili e autoalimentati. l’uso della trasmissione in tempo reale e/o pre-registrata via radio e della tecnologia di controllo digitale, lo spettatore partecipa all’evento (anche itinerante) ascoltando la partitura testuale, sonora e musicale, dalla cuffia di cui viene dotato all’inizio del viaggio. Le immagini vengono create dalle azioni performative dal vivo: spazi attraversati e visioni spettacolari, messinscene pensate come installazioni con coinvolgimento di attori, esperti e musicisti.

Non è previsto allestimento, il progetto è quindi eco-sostenibile: l’illuminazione sarà per lo più quella naturale. Il sistema di gestione, trasmissione e ricezione delle audiocuffie non causa consumo elettrico aggiuntivo. Il sistema audio (trasmettitore evoluto, microfoni, ricevitori, cuffie ad uso esterno), non ha impatto acustico, in quanto il suono sarà udibile soltanto in cuffia.

Teatro Mobile realizza eventi site specific con apposite drammaturgie e messinscene sperimentali ad impatto zero per valorizzare i luoghi. La progettazione avviene in accordo con le realtà ospitanti e con il loro coinvolgimento diretto. Gli eventi sono adatti a spazi urbani, aree archeologiche, musei, spazi naturali, all’aperto e al chiuso.

ANTIGONE POSSIBILE di Pina Catanzariti

con Raffaele Gangale e Nicola Pecora (Teatro Mobile) e Stefano D’Aguì, Maria Antonietta Ligato, Laura Sgrò (The Dance) , regia di Marcello Cava, musica dal vivo di Felice Zaccheo con la partecipazione di Filippo Stilo, a seguire Patrizia Cupelloni e il saluto istituzionale di Irene Calabrò

23 agosto ore 19

Catona – Piazzetta del Marinaio

ASCOLTO IN CUFFIA IN RIVA AL MARE – PARTECIPAZIONE GRATUITA FINO AD ESAURIMENTO CUFFIE

LA LINEA D’OMBRA da Conrad di Pina Catanzariti, con Raffaele Gangale e Nicola Pecora, musica dal vivo Felice Zaccheo , regia Marcello Cava, a seguire Lucio Russo e Massimo Mucciola

26 agosto ore 19

Pellaro Lega Navale Italiana Via Lungomare Pellaro s.n.c.

ASCOLTO IN CUFFIA DAVANTI AL MARE – PARTECIPAZIONE GRATUITA FINO AD ESAURIMENTO CUFFIE

Si ringrazia il dott. Antonio Laganà – Lega Navale Italiana sezione di Pellaro

TEATRO MOBILE PER REGGIO CALABRIA , un progetto di Pina Catanzariti e Marcello Cava, con la collaborazione di Raffaele Gangale e Felice Zaccheo, suono a cura di Palo Franco e Matteo Orsini, organizzazione Sandro Autolitano.