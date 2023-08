Teatro dei Ruderi di Diamante: domani al via, con Panariello e Masini

StrettoWeb

Domani al via con la programmazione più attesa della riviera dei Cedri, il 6 Agosto 2023 toccherà Giorgio Panariello e Marco Masini ad inaugurare la stagione del Teatro dei Ruderi di Diamante (CS) con lo spettacolo “Lo strano incontro”.

L’amministrazione comunale di Diamante insieme al direttore artistico Alfredo De Luca sono all’opera per curare gli ultimi dettagli prima di dar vita ad una kermesse estiva tra musica e teatro (annunciata già come una delle migliori degli ultimi 15 anni). Partenza con due colossi dello spettacolo dal vivo italiano, Giorgio Panariello, comico, cabarettista, imitatore, attore, conduttore televisivo e regista italiano nonchè direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo nel 2006, e Marco Masini, cantautore e pianista italiano che con il suo repertorio vanta classici della musica italiana, tra cui “Ci vorrebbe il mare”, “T’innamorerai” e “Bella Stronza”, vincitore di un Festival di Sanremo nel 2004 con “L’uomo volante”, mentre nel 1990 si aggiudicò la vittoria nella categoria Novità con “Disperato”, in carriera ha venduto oltre sette milioni di copie in tutto il mondo.

Panariello VS Masini, “lo strano incontro” fra due amici che non hanno niente in comune, se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla sarà la prima data dell’ampia programmazione del Teatro dei Ruderi il prossimo 6 agosto, data che rientra nella programmazione del “Tirreno Festival” con la direzione artistica di Alfredo De Luca, il cofinanziamento della Regione Calabria, il patrocinio del Comune di Diamante e realizzato con la stretta collaborazione di Publiepa Srl ed E20 e la partecipazione attiva del GAL riviera dei cedri. Lo show dei due toscani, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nell’area archeologia di Cirella Antica, una delle location più suggestive della nostra regione. I biglietti sono ancora disponibili sul sito www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati e nella biglietteria del teatro a partire dalle ore 18:30. Inizia ufficialmente la stagione estiva dei Ruderi che coinvolgerà l’intera costa tirrenica partendo con un mix tra musica e comicità per poi passare ai grandi concerti.

Di seguito le date:

6 Agosto Panariello VS Masini

8 Agosto Geolier

9 Agosto Angelo Duro

11 Agosto Massimiliano Gallo

12 Agosto Pucci

13 Agosto Francesco Cicchella

16 Agosto Carl Brave

18 Agosto Mannarino

19 Agosto Aiello

20 Agosto Nino D’Angelo

21 Agosto Rocco Hunt

22 Agosto Madame