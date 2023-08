Taormina, De Luca revoca i parcheggi gratuiti

StrettoWeb

“Come vi avevo annunciato nelle scorse settimane, stiamo mettendo fine ai privilegi non meritati! Ho preso la decisione di revocare tutti gli abbonamenti gratuiti per il parcheggio a Taormina, compresi quelli degli impiegati comunali, dei membri della giunta, dei consiglieri comunali e di altri soggetti per un totale di più di 500 pass gratuiti a fronte di 1900 posti auto disponibili”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Questa scelta è volta a porre fine a una pratica che ha comportato costi e mancati introiti per oltre 300.000 euro all’anno. Vogliamo eliminare le discriminazioni e garantire parità tra dipendenti pubblici e privati, senza distinzioni di nessun tipo. Eccomi a dare l’esempio”, rimarca De Luca.

“Oggi ho ricevuto direttamente dal presidente di Asm Giuseppe Campagna e dai componenti del cda Pietro Picciolo e Davide La Rosa l’abbonamento come lavoratore non residente pagando 550 euro. Questo è un passo importante verso una maggiore equità e trasparenza, e sono fiero di essere parte di questo cambiamento“, conclude De Luca.