Taormina, polemica sulla raccolta dei rifiuti. De Luca contro Tekra: “ecco cosa faremo”

“Una delibera di giunta comunale che partendo dalla cronistoria degli ultimi tre mesi del servizio di raccolta dei rifiuti autorizza il Sindaco a presentare un esposto all’autorità giudiziaria per accertare eventuali reati a carico di Tekra”, è quanto comunica il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Inoltre è stato dato l’indirizzo agli uffici per individuare un legale per contestare a Tekra gli inadempimenti contrattuali applicando le specifiche sanzioni ed agendo per il recupero delle somme per i servizi non effettuati ma pagati puntualmente dal comune di Taormina. La sommaria quantificazione del danno subito dal comune di Taormina è di circa un milione di euro annuo tra servizi non resi e maggiori costi per il conferimento in discarica causati dall’ irregolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte di Tekra”, rimarca De Luca.

“Inoltre, Bisogna aggiungere il danno di immagine che Tekra sta causando all’Ente ed il mancato raggiungimento del 81% di raccolta differenziata prevista dal capitolato di appalto dopo dodici mesi dall’avvio del servizio. Infine, gli uffici sono stati invitati ad emettere apposita ordinanza per imporre a Tekra il ritiro dei rifiuti pur se esposto in modo irregolare per mancanza dei mastelli che la stessa Tekra doveva distribuire a tutti gli utenti cosa espletata per appena il 50%. Abbiamo appreso che Tekra non ha mastelli da consegnare agli utenti e ciò conferma la falsa modalità di raccolta dei rifiuti che in buona parte non vengono differenziati”, conclude De Luca.