Successo per Cavalleria e Pagliacci al Teatro di Taormina

La grande lirica prosegue a Taormina nell’estate 2023: dopo i successi riscossi dal Trittico e dalla Turandot pucciniani, la Fondazione TaorminaArte mette in scena i capolavori veristi di Mascagni e di Leoncavallo, con il favore di pubblico e di critica.

Opere liriche “di cartellone” da sempre, rispettivamente tratti da una novella di Verga e da un fatto storico di fine Ottocento, Cavalleria Rusticana e Pagliacci si sono imposti sui cartelloni operistici mondiali per l’icastica pregnanza della loro invenzione melodica, per la celebrità delle loro arie e dei loro intermezzi e preludi; a TaorminaArte Festival, quindi, soprattutto nella persona del direttore artistico maestro Beatrice Venezi, va un plauso per aver scelto di voler donare al pubblico questi eterni monumenti al teatro operistico mondiale. Valida la prestazione del cast solistico delle due opere: dal tenore Marco Berti al soprano Alessandra Di Giorgio per le belle voci e l’interpretazione, ad Alberto Gazale, baritono nei panni di Alfio e Tonio. Validi anche i comprimari: dal mezzosoprano Annunziata Vestri nel ruolo di Mamma Lucia, ad Andrea Galli come Beppe ed Elena Borin, interprete di Lola e Ramiro Marturana nelle vesti di Silvio.

Magistrale e impeccabile, poi, come sempre l’interpretazione del coro lirico F. Cilea, autentico emblema della lirica tra Calabria e Sicilia, questa volta diretta dal bravissimo maestro Luigi Petrozziello. Notevole anche l’esecuzione dell’orchestra Taormina Arte Festival, ben diretta dalla bacchetta del maestro Marco Guidarini.

Si fa apprezzare anche la regia del maestro Georges Delnon, coadiuvato da Petra Deidda; un conclusivo plauso si rivolge poi al preparatissimo e gentilissimo Jesús Noguera, direttore di palcoscenico di tutte le produzioni di Taormina Arte di quest’anno, che speriamo ci sia anche negli anni futuri.

Rivolgendo un conclusivo plauso a TaorminaArte Festival per aver messo in piedi questo e gli altri spettacoli di questa stagione, speriamo che la grande lirica torni stabilmente a Taormina e a Reggio e a Messina.