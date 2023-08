Succede in Calabria: picchiano un coetaneo e riprendono la scena, il video diventa virale

StrettoWeb

Un’altra aggressione, l’ennesima, tra giovani calabresi: vittima un ragazzo di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza. Il malcapitato è stato violentemente picchiato da un gruppo di coetanei che, non contenti, hanno ripreso la terribile scena: prima sferrano alcuni pugni ai fianchi poi, una volta che la vittima è a terra, lo tempestano di calci. L’episodio di violenza è avvenuto sul lungomare Centofontane della cittadina e il video sta diventando virale sui gruppi WhatsApp della zona. Ancora da chiarire le cause dell’accaduto, ma sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della Stazione Locale per risalire agli aggressori.