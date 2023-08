Lo straordinario spettacolo della Superluna blu sullo Stretto di Messina | GALLERY

StrettoWeb

La scorsa notte occhi all’insù per ammirare la meravigliosa Superluna Blu che ha illuminato i cieli di tutt’Italia. Nelle immagini a corredo dell’articolo notiamo come le foto scattate da Reggio Calabria, fanno notare il nostro satellite in tutto il suo splendore nel cielo dello Stretto di Messina.

Il termine “Luna Blu” si riferisce al 2° plenilunio nello stesso mese di calendario (come in questo caso), o alla 3ª Luna Piena in una stagione con 4 Lune Piene. Con Superluna, invece, ci si riferisce a un plenilunio che si verifica quando la Luna è più vicina alla Terra lungo la sua sua orbita (perigeo), risultando leggermente più grande e luminosa.