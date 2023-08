“Strampalati”, a Palmi una divertente commedia circense omaggio alle Terre del Sud

StrettoWeb

Al Teatro dei Taureani, appuntamento con lo spettacolo “Strampalati” della compagnia Circ’Hulon, una commedia circense in cui circo, teatro e musica si intrecciano in una integrazione di linguaggi artistici privilegiati.

“Strampalati” è la storia di un sogno che diventa impegno a cambiare le cose, a tramutare la tragedia in canto, con le armi dell’ironia e la strampalata gioia dell’arte.

La storia affonda le sue radici nell’Italia del Sud, dalle sue tradizioni trae l’ispirazione. un viaggio nell’Italia “di una volta”… Lo spettacolo è un omaggio alle terre del sud e al filo immaginario che continua a congiungere tutte le partenze.

Si tratta di una vera scrittura teatrale che si arricchisce dei linguaggi e dell’estetica del circo, della danza e della musica. La fisarmonica accompagna tutto lo spettacolo e risuona nel personaggio di Peppino, musicista e attore. Antonio e Maria ci raccontano attraverso la poesia del circo, della danza e del teatro le luci e le ombre di una cultura antica.

“Dolci melodie ci accompagnano sotto un sole luminoso – scrive Lucia Pennini – i ricordi risuonano dentro di noi come le botole dei sogni. La strada ci spacca come un gioco infinito che ci guida nella vita seguendo le orme delle nostre radici. Circh’ulon riprende la strada per l’Italia 40 anni dopo. Tornando alla fonte, seguendo le orme dei nostri figli“.

Uno spettacolo omaggio alle terre del Sud e al filo immaginario che continua a congiungere tutte le partenze, lo spettacolo “Strampalati” si sviluppa in una forma leggera: un kiosco come scena ed intorno una gradinata…

Il Circ’Hulon nasce nel 1981 dall’incontro di un artista circense, Jacques Hulon e un’attrice, Sophie Thiery. Nel 2009 il Circ’Hulon, composto dalla calabrese Lucia Pennini, Antoine e Jacques, si trasferisce a Graulhet nel Tarn e si unisce al progetto “Le Kiosque à Mézigue”. Appassionati di strutture fieristiche, hanno costruito un palco in stile Belle Époque e si sono lanciati di nuovo in strada con un nuovo spettacolo musicale, comico e circense, nella grande tradizione di artisti e showman da sempre. Nel 2015 il Circ’Hulon ha ampliato il chiosco e costruito un tendone in legno: il “Chapikiosque”. Nel 2016 Florian Demonsant e Vincent Tedesco si sono uniti a questa nuova avventura e hanno dato vita allo spettacolo “Strampalati”, una nuova creazione con i gusti e i colori dell’Italia e che sarà presentato a Corigliano-Rossano.

Creazione e interpretazione: Lucia Pennini, Antoine Hulon, Florian Demonsant

Costumi: Elisabeth Sonnendrucker

Musiche: Florian Demonsant

Produzione: Circ’Hulon

Circ’Hulon – Gli Strampalati

5 Agosto 2023 – Ore 20:30

Teatro al Tramonto, Parco dei Tauriani, Palmi (RC) –

È previsto un servizio navetta