Strage di Erba: clamorosi sviluppi al centro della nuova puntata di “Giallo d’estate”

Domenica 27 agosto, su Cusano Italia TV (canale 264 del digitale terrestre), nuovo appuntamento con “Giallo d’estate” con Fabio Camillacci. Dalle 21.30 alle 23.30, la storia del crimine e della criminologia, i fatti di cronaca nera che sconvolgono l’opinione pubblica, cold case famosi e altri delitti irrisolti. Ma anche misteri d’Italia e intrighi nazionali e internazionali. Il tutto arricchito dai reportage dell’inviata speciale Aurora Vena.

Puntata speciale dedicata ai nuovi clamorosi sviluppi della strage di Erba. La Procura generale di Milano, infatti, nei giorni scorsi ha trasmesso alla Corte d’appello di Brescia l’atto con cui il sostituto pg Cuno Tarfusser ha proposto la revisione del processo. La Procuratrice generale Francesca Nanni ha però depositato anche un parere ai giudici bresciani nel quale spiega che l’istanza di Tarfusser è inammissibile perché viene da un soggetto “non legittimato“, e infondata nel merito perché mancano presupposti e nuove prove decisive per una revisione del caso.

Ora comunque sarà la Corte bresciana a dover valutare sia l’ammissibilità dell’istanza che eventualmente il merito. Ricordiamo che per la strage di Erba dell’11 dicembre 2006 sono stati condannati all’ergastolo in tutti e tre i gradi di giudizio Olindo Romano e Rosa Bazzi, accusati di aver ucciso: Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, la nonna del piccolo Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini.

A “Giallo d’estate” ne parleranno tre consulenti di un team che ha lavorato per il collegio difensivo di Olindo e Rosa: il coordinatore dello stesso team Davide Cannella ex carabiniere oggi dell’Agenzia Investigativa Falco di Lucca, il genetista forense Eugenio D’Orio e la psicologa e criminologa Mary Petrillo. Sarà presente anche la giurista e criminologa Roberta Brega. E degli sviluppi della strage di Erba si parlerà anche nell’appuntamento con la rubrica “Lente d’ingrandimento” insieme alla psicoterapeuta, criminologa e giornalista Barbara Fabbroni e il criminologo e giornalista Michel Maritato. Per messaggi sms e whatsapp durante le due ore di diretta: 334/92.29.505.