Spiagge segrete più belle d’Europa: tre sono calabresi, al primo posto una del reggino

L’Europa ha molte spiagge favolose e la bellezza della costa italiana è conosciuta in tutto il mondo, da Amalfi all’isola d’Elba, passando per la Sardegna. Un nuovo interessante studio di BonusFinder Italia ha svelato un elenco delle più belle spiagge segrete d’Europa, utilizzando TripAdvisor per valutazioni, numero di recensioni con testo e posizione. Ebbene, non solo i risultati hanno classificato tre spiagge italiane, ma hanno ampiamente premiato la Calabria con ben tre spiagge calabresi nella Top10.

Il primo posto delle dieci migliori spiagge segrete in Europa è di un spiaggia calabrese, del reggino, la Cala di Rovaglioso, a Palmi, che si è aggiudicata 9.15 su 10, assurgendo al primo gradino del podio.

Secondo lo studio, dunque, la spiaggia più segreta d’Europa è proprio Cala di Rovaglioso. E’ una gemma nascosta “sulla punta dello stivale”. Acqua cristallina e nessun lido sulla spiaggia, questo posto è come Madre Natura lo ha concepito. Non sorprende che abbia una valutazione a 5 stelle da 46 recensioni. Una vera perla nella Costa Viola!

Il secondo posto, sempre di una calabrese, va a Capo Cozzo, Zambrone, con un punteggio di 9.12/10. Questa bellissima spiaggia fa parte della cosiddetta “Costa degli Dei”, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato. È anche molto popolare tra i sub grazie alla sua posizione e alle scogliere rocciose. Secondo le sue 40 recensioni su TripAdvisor e una valutazione a 5 stelle, è molto difficile da raggiungere a causa della mancanza di segnaletica e un percorso non facilissimo, rendendolo un’altra gemma nascosta che solo i locali conoscono.

E infine, tra le calabresi, spicca la Praia di Fuoco, a Ricadi, che con un punteggio di 8.98 e 103 recensioni, si aggiudica il settimo posto nella classifica delle dieci spiagge segrete più belle d’Europa.