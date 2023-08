Spaccio di droga a Reggio Calabria, Klaus Davi infiltrato: il video denuncia sui social | FOTO

StrettoWeb

Vendita di dosi di cocaina “in diretta” gestita dalla potente mafia di etnia Rom nel rione Marconi di Reggio Calabria. Klaus Davi è riuscito a documentare e filmare lo smercio di eroina, cocaina e hashish addentrandosi nel purtroppo malfamato quartiere di Reggio Calabria. Il giornalista si è introdotto in un condominio che si è rivelato essere un centro di smistamento della cocaina e dell’eroina, depistando le vedette e schivando le telecamere disseminate dai malviventi in tutta la zona che in pochi secondi sarebbero state in grado di identificare il noto giornalista e attraverso le quali i narcos monitorano sistematicamente la zona.

“Sono riuscito a introdurre delle microtelecamere nel covo della droga. Grazie a esse, entrando, si scorgono almeno 4 schermi montati stile “videowall” per controllare tutto il quartiere, chi entra e chi esce, e dove operano giovani di etnia rom insieme con alcuni soggetti italiani. Altri schermi sono sistemati in una sala attigua. Decine di acquirenti entrano ed escono incessantemente per acquistare cocaina e marijuana”, afferma Klaus Davi.

Il clan Morelli

La zona è controllata dal clan Morelli che ha stretto un’alleanza con i Borghetto Zindato, storica e “autorevole” ‘Ndrina della zona sud di Reggio. Secondo la Dda di Reggio Calabria, che ha recentemente eseguito una serie di arresti, le ‘Ndrine di etnia Rom hanno acquisito potere e influenza nelle gerarchie apicali della ‘Ndrangheta calabrese. Nell’indagine “Malefix” è ben documentata l’ascesa di questo gruppo criminale forte, numeroso e coeso.

Nel video un uomo di giovane età estrae un contenitore in cui sono custodite decine di dosi di coca che vengono vendute agli acquirenti che giungono nel covo a tutte le ore del giorno e della notte. Tutto filmato: dall’estrazione delle dosi di cocaina all’acquisto della merce, fino ai sistemi di controllo capillari del territorio.

Klaus Davi preannuncia la pubblicazione di altri video sul tema.