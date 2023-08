StrettoWeb

La SP2, ex strada 112, è uno snodo viario cruciale per la viabilità da e verso Sant’Eufemia d’Aspromonte e altri comuni pre-aspromontani. In particolare, il tratto che dall’ex svincolo autostradale porta verso l’abitato eufemiese sta prendendo un altro aspetto.

Oggi si è proceduto alla fresatura dell’asfalto, è dunque plausibile che entro un paio di giorni sia possibile proseguire con la fase di bitumazione del manto stradale. Agli automobilisti di passaggio è raccomandata massima prudenza.