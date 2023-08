Sinagra, “Epica Day”: disposto il senso unico alternato su un tratto delle strade provinciali

StrettoWeb

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Viadotti, Gallerie e Ponti, Programmazione OO.PP. e Servizi integrati” della Città Metropolitana di Messina ha disposto l’istituzione temporanea del senso unico su un tratto delle strade provinciali 146A di Ponte Naso – Sinagra e 146bis di Ponte Naso – Sinagra (scorrimento veloce), in concomitanza della manifestazione “Epica Day”. La limitazione sarà in vigore dalle ore 17:00 del 12 agosto alle ore 05:00 del 13 agosto.

In particolare:

a) La strada provinciale 146 bis di Ponte Naso – Sinagra (scorrimento veloce) sarà percorsa nel tratto compreso fra il Km 7+800 e il Km 9+956 (in corrispondenza del ponte Centro) in direzione monte – mare;

b) La 146A di Ponte Naso sarà percorsa nel tratto compreso fra il Km 9+800 e il Km 11+000 in direzione mare – monte;

Il Comune di Sinagra avrà il compito di rendere noto il provvedimento di Palazzo dei Leoni mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale relativa alla indicazione di svolta obbligatoria a destra al Km 9+800 e di svolta obbligatoria a sinistra al km. 10+200 della strada provinciale 146A e di vietare l’utilizzo della corsia interdetta al transito come percorso pedonale o da destinare allo stazionamento di persone;

Lo stesso Comune nebroideo si farà carico, in caso di necessità o di emergenza, di consentire il transito dei mezzi di soccorso, provvedendo all’immediata riapertura del tracciato. Il controllo dell’osservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza è affidato alla Polizia Metropolitana, alla Polizia Municipale e agli altri organi di controllo competenti per legge.