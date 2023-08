Sila, 5 moldavi precipitano in una scarpata col furgone: salvati eroicamente dai Carabinieri, la commozione dei colleghi

StrettoWeb

“Di “gesto eroico” e di “rocambolesco salvataggio” da parte dei Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli, abbiamo letto su diverse testate giornalistiche, in ordine ad un evento accaduto lo scorso 27 luglio, quando 5 persone di nazionalità moldava, per motivi ancora in via di accertamento, percorrendo la Strada Provinciale 159/2, perdevano il controllo del furgone su cui stavano viaggiando e precipitavano per circa 40 metri da un ponte della frazione Castagna della località pre silana catanzarese nel comune di Carlopoli.” Lo dice Francesco Leone, segretario di sezione del gruppo di Lamezia Terme del Sindacato dei Carabinieri Unarma.

“I Carabinieri della locale Stazione, intervenuti assieme a quelli di un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Soveria Mannelli, giunti prontamente sul posto, – continua Leone – nonostante le proibitive condizioni in cui si trovava il veicolo, precipitato in quella scarpata dopo un volo di oltre 40 metri, non hanno esitato un attimo, e temendo per la vita dei malcapitati, ritenendo che i soccorsi potessero arrivare troppo tardi, per primi si calavano nello strapiombo per soccorrere i feriti. La loro professionalità, profusa nonostante le proibitive contingenti condizioni del luogo teatro dell’evento, hanno consentito ed agevolato il successivo intervento dei Vigili del Fuoco, che attraverso l’impiego di un’autogru, dopo aver recuperato tutti i feriti, soccorsi dai sanitari del 118 anche a mezzo di un elicottero, riuscivano in fine a recuperare il veicolo da quel precipizio. Leggere sulla stampa di “gesta eroiche” dei Carabinieri calabresi, senza che esse si riferiscano esclusivamente alla lotta in prima linea alla criminalità organizzata, deve essere motivo di grande orgoglio per l’intera Arma dei Carabinieri, che mentre impiega in Calabria le articolazioni super specializzate nelle investigazioni e nella lotta senza confini ai fenomeni mafiosi, sa di poter comunque contare sull’eccezionale slancio che caratterizza ognuno, e tutti, i Carabinieri della “linea territoriale”, impegnati nella gestione del Pronto Intervento in ogni situazione e in qualunque circostanza che lo richieda. Plauso incondizionato da parte dell’Organizzazione Sindacale UNARMA ai Colleghi distintisi nel salvare delle vite umane a discapito della loro sicurezza, nell’auspicio che tali gesta di ordinaria straordinarietà non passino inosservate a chi avrà onere ed onore di valutare proposte di ricompense e formali pubblici riconoscimenti. Agli operanti – conclude il rappresentante di Unarma di Lamezia Terme – un sentito grazie a nome di chiunque si senta rappresentato dalla Sigla Sindacale UNARMA Calabria”.