Siderno, grosso incendio bracca 10 persone: salvati eroicamente da due agenti della Polizia Locale | FOTO

StrettoWeb

Un grosso incendio ha colpito Siderno questa mattina presto, nella zona di via Adelaide, non lontano dalle abitazioni della periferia della cittadina della locride, in provincia di Reggio Calabria. L’incendio ha interessato un vasto terreno e ha letteralmente braccato una decina di persone, che si sono trovate improvvisamente circondate dal fuoco nei pressi delle loro abitazioni. Provvidenziale, per salvarle, l’intervento di due agenti della Polizia Locale che si sono buttati tra le fiamme per salvarli e li hanno raggiunti mentre loro disperatamente provavano a difendersi con acqua e altri mezzi rudimentali. A quel punto gli agenti hanno aperto una via di fuga facendo da scudo ai malcapitati affinché potessero mettersi in sicurezza.

L’incendio è stato arginato dall’intervento dei Vigili del Fuoco. Ad un tratto si era pensato addirittura di chiedere l’intervento del Canadair, in quanto le fiamme stavano andando completamente fuori controllo, ma successivamente grazie al lavoro certosino dei pompieri la situazione è rientrata in tarda mattinata.