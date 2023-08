“I siciliani in estate sono come i lombardi: vedono solo i soldi”. Il post denuncia di Alex Corlazzoli

StrettoWeb

Alex Corlazzoli, insegnante, giornalista e scrittore, lombardo innamorato della Sicilia, ha pubblicato oggi un post sulla sua seguitissima pagina Facebook, per rendere pubbliche le sue considerazioni in merito.

“Io amo alla follia la Sicilia e i siciliani ma alcuni di loro d’estate diventano come i lombardi: vedono solo i soldi! – scrive Corlazzoli – Anche stamattina mi sono incazzato con il “padrone” (e così lo chiamo perché così si comporta) del locale “Mamma caura” proprietario di Saline Ettore Infersa che pretendeva che ingurgitassi un “bianco” in 15 minuti perché poi lui doveva liberare il tavolo. Si è comportato da vero cafone milanese, facendo pure il razzista (perché ai siciliani accanto a me non ha dato tempi per bere)“.

“La Sicilia – lo scriverò presto- non è un posto per turisti in Agosto. Erano anni e anni che non venivo da turista ma a parte Mazara del Vallo (vero gioiello dove pure gli esercenti sono onesti e gentili) alcuni luoghi sono “devastati” dal cervello “assolato” di chi si comporta come il padroncino di una dittarella della provincia di Bergamo o Cremona“, conclude il post dell’insegnante.