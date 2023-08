Paura in Sicilia: terremoto nell’entroterra scuote nisseno e palermitano | DATI

StrettoWeb

Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato qualche minuto fa dai sismografi INGV. La scossa si è verificata alle 06:34, ad una profondità di soli 7 km, con epicentro a Villalba, in provincia di Caltanissetta. Dato l’ipocentro superficiale la scossa ha avuto un forte risentimento sismico, anche nella provincia di a Palermo, ma non sono noti per ora danni a cose o persone.