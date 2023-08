Sicilia, precari Asu. Leanza: “non è risolutiva la norma nazionale se i sindaci non hanno più risorse”

StrettoWeb

“Se i Comuni siciliani non hanno più risorse disponibili è praticamente impossibile che i lavoratori Asu possano essere stabilizzati, nonostante il decreto Pa bis approvato dal governo nazionale”. Così, in una nota, Calogero Leanza, parlamentare regionale del Partito democratico.

“L’esecutivo regionale e l’Ars devono al più presto trovare una soluzione per sostenere i Comuni in difficoltà – prosegue l’onorevole Leanza – perché questi lavoratori vivono da vent’anni nel precariato e non vedono ancora uno spiraglio di futuro dignitoso e sereno. Bisogna, inoltre, ricordare – aggiunge il deputato Pd a Sala d’Ercole – che i contrattisti Asu sono spesso impiegati nei Comuni in attività indispensabili all’interno della macchina amministrativa e per erogare servizi importanti ai cittadini”.

“Basta gettare fumo negli occhi, basta con le chiacchiere, bisogna agire in modo efficace. Sono persone stanche e logorate da una situazione insostenibile e sulla quale ancora non si scrive la parola fine”, conclude Calogero Leanza.