Sicilia, Germanà (Lega): “auspichiamo riflessione sul commissario depuratori”

“Abbiamo appreso oggi con stupore della nomina del Commissario unico per la depurazione e di due vice, effettuata dalla presidenza del Consiglio il 7 agosto, in sostituzione di quelli già nominati con il primo DPCM del 2 giugno. Al netto di ogni valutazione sulle competenze e sui nomi ci stupisce che il sub-procedimento di ritiro di un atto di nomina per approfondimenti possa comportare un ritardo di due mesi per poi sfociare nella sostituzione di due professionisti con due ex parlamentari”. Così in una nota il senatore siciliano della Lega, Nino Germanà.

“Come Lega, avendo a cuore il tema, auspichiamo una riflessione e siamo convinti che la Presidenza del Consiglio e i ministri competenti sapranno trovare presto la soluzione più utile alla Sicilia ed ai Siciliani, evitando ulteriori strascichi”, conclude Germanà.