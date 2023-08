Sicilia, Fdi: “Schifani vigili sulle procedure per la selezione dei direttori generali delle Asp”

StrettoWeb

“Abbiamo avuto rassicurazioni dal presidente Schifani che ha preso le distanze da chi, in maniera incomprensibile, ha reso pubblici gli elenchi degli idonei a direttore generale delle Asp siciliane, ancor prima di essere trasmessi alla Presidenza della Regione“. Lo afferma il deputato regionale Nicolò Catania a nome del gruppo FdI all’Ars, d’intesa coi coordinatori regionali del partito Giampiero Cannella e Salvo Pogliese.

Catania ha sentito al telefono il presidente della Regione Renato Schifani. “Raccomandiamo, comunque, al presidente della Regione di vigilare attentamente su tutte le procedure di selezione per le nomine; che un elenco di nomi circoli ancor prima che l’iter si sia concluso, è cosa gravissima. Confidiamo, pertanto, nella sua alta vigilanza al fine di garantire trasparenza nelle procedure“, dice. L’onorevole Catania, a nome del gruppo, aggiunge: “Non possono esistere candidati idonei di serie A e di serie B, ma tutti coloro che sono stati idonei devono essere potenzialmente nominabili, e su questo il presidente della Regione da buon giurista concorda perfettamente. Chiediamo fermamente trasparenza su un tema delicato come la sanità, per non correre il rischio di restaurazione di vecchi metodi della mala politica, che con tanta fatica sono stati tenuti fuori dai palazzi e che Fratelli d’Italia ripugna fermamente“.