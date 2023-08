Sicilia, Cuffaro: “Melchiorre denunci la discriminazione sulle tariffe dei voli”

StrettoWeb

“Come mai il presidente del Mec e dei comitati viaggiatori Vussia, Claudio Melchiorre, trova il tempo di polemizzare con me che denuncio l’incredibile tariffa dei voli dalla Sicilia a Roma e da Roma alla Sicilia e non trova il tempo per controllare quanto devono ancora oggi spendere i siciliani per viaggiare in aereo e, dunque, denunciare, lui, questa orribile discriminazione che continua a subire la Sicilia?“. Sono queste le parole del segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro, replicando a Claudio Melchiorre.

“Signor presidente Melchiorre, che a lei piaccia o no, io continuerò a difendere i diritti dei siciliani e della Sicilia e spero che lo facciano pure le sue associazioni, ma devo dire che fino a oggi non me ne sono accorto. Io ho un unico e solo interesse quello che le tariffe dalla Sicilia a Roma siano uguali a quelle da Roma a Milano. Spero e mi auguro che sia anche il suo interesse“, conclude Cuffaro.