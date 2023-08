Serie B, il Lecco chiede la proroga sul mercato. E si attiva subito lanciando la campagna abbonamenti

StrettoWeb

Molte ore prima della decisione sulla Reggina, per il Lecco il verdetto è stato già emesso in mattinata: confermata la decisione del Tar e confermata la Serie B. C’è però pochissimo tempo per rimettersi in moto e organizzarsi in vista del debutto in campionato (da capire se sarà subito, nel weekend, contro il Catanzaro, oppure a metà settembre, dopo la sosta per le Nazionali).

A proposito di questo, sono da evidenziare le parole del Presidente dei lombardi Di Nunno, che a La Casa di C ha precisato di aver “fatto richiesta per avere una proroga” sul calciomercato. La sessione estiva, ricordiamolo, scade venerdì 1 settembre alle ore 20 ma, qualora venisse accettata la proroga richiesta dal Lecco, lo stesso avrebbe più tempo per potersi muovere sul mercato e definire l’organico.

Non solo. La società neo-promossa ha dimostrato di essersi fatta trovare subito pronta, lanciando immediatamente la campagna abbonamenti. Il club l’ha annunciata sui canali ufficiali proprio poco dopo l’uscita della sentenza. Insomma, non c’è tempo da perdere.