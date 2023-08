Serie B: la Figc concede la licenza al Brescia, ma con il Lecco devono scendere subito in campo

StrettoWeb

Dopo le decisioni del Consiglio di Stato odierne, con i ricorsi di Perugia e Reggina respinti, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha deliberato ci concedere al Brescia la licenza nazionale per partecipare al campionato di Serie B e alla Casertana per la serie C, con la proroga all’8 settembre prossimo per entrambe del termine per acquisizioni di calciatori non provenienti da federazione estera o cessioni di calciatori. Lo stesso provvedimento relativo al mercato è stato emesso nei confronti del Lecco, per il campionato di Serie B. Per i club, dunque, proroga di mercato, che non scadrà venerdì 1 settembre alle ore 20, come per le altre.

L’esordio, però, non sarà a metà mese, dopo la sosta per le nazionali. Le due lombarde dovranno infatti scendere subito in campo. Il presidente della Lega Serie B, infatti, a seguito del comunicato Figc, ad integrazione del comunicato Lega B n° 10 del 21 agosto scorso, stabilisce che il programma delle gare della 4ª giornata del Campionato Serie BKT 2023/2024 sia completato come segue:

4ª Giornata – Domenica 3 settembre 2023:

ore 16.15 Brescia-Cosenza

ore 18.30 Lecco-Catanzaro.