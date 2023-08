Serie B, clamoroso a Cosenza: 3 espulsioni per l’Ascoli, che resta in 8 dopo il primo tempo

StrettoWeb

Clamoroso quanto sta accadendo a Cosenza, per la prima di Serie B al Marulla, dove l’ex tecnico Viali – ora all’Ascoli – ritrova il suo recente passato, quello con cui ha conquistato una sudata salvezza al fotofinish. Il match del San Vito è sul parziale di 1-0 per i rossoblu all’intervallo, per via della rete di Tutino su rigore.

Il fatto clamoroso, però, è un altro. Ed è anche abbastanza raro. L’Ascoli, infatti, è rimasto in 8 uomini prima del duplice fischio, a causa delle espulsioni di Falasco, Buchel e Forte. L’arbitro Fourneau ha estratto i cartellini rossi ai giocatori bianconeri e la ripresa verrà giocata in 11 vs 8, con i calabresi tra l’altro in vantaggio.

Il primo a finire sul taccuino è Falasco per doppia ammonizione (secondo giallo al Var dopo gomitata su Tutino). Il secondo è Buchel, che atterra da ultimo uomo un avversario che si involava da solo verso la porta. Follia, la terza, con Forte che rifila una gomitata al diretto avversario a gioco fermo e con l’arbitro lontano. Anche qui il Var lo inchioda. Partita in discesa per il Cosenza, a cui basta il minimo sforzo per conservare il vantaggio. Nella fase iniziale, tuttavia, la squadra di Caserta era sembrata decisamente più in palla di quella ospite.