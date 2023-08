Serie B, il calendario definitivo con Lecco e Brescia: solo 4 le squadre del Sud | DATE

StrettoWeb

Con le sentenze emesse in data odierna dal Consiglio di Stato, è finalmente completo l’organico della Serie B 2023/2024, paradossalmente mentre le squadre in campo stanno disputando la terza giornata di campionato nel turno infrasettimanale. Con la definitiva bocciatura della Reggina, si completa il quadro delle 20 compagini che battaglieranno per tutta la stagione sognando di volare nel paradiso della Serie A e con il rischio di precipitare nell’inferno della Serie C.

Peccato non avere anche il club amaranto nel campionato cadetto con le altre due calabresi, Cosenza e Catanzaro, unico avamposto del Sud con Bari e Palermo in una serie B sempre più a tradizione settentrionale: ci sono ben quattro squadre alpine (Sudtirol, Feralpisalò, Lecco, Como), sei padane (Brescia, Parma, Modena, Reggiana, Cremonese e Cittadella), altre quattro settentrionali (Venezia, Sampdoria, Pisa e Spezia), due appenniniche (Ascoli e Ternana) e solo quattro meridionali (Palermo, Bari, Cosenza e Catanzaro appunto).

Serie B, il calendario completo della stagione 2023/2024

1ª giornata (19 agosto 2023)

Bari-Palermo 0-0

Brescia-Modena RINVIATA

Cittadella-Reggiana 1-0

Cosenza-Ascoli 3-0

Cremonese-Catanzaro 0-0

Parma-Feralpisalò 2-0

Pisa-Lecco RINVIATA

Sudtirol-Spezia 3-3

Ternana-Sampdoria 1-2

Venezia-Como 3-0

2ª giornata (26 agosto 2023)

Catanzaro-Ternana 2-1

Como-Reggiana 2-2

Cremonese-Bari 0-1

Feralpisalò-Sudtirol 0-2

Lecco-Spezia RINVIATA

Modena-Ascoli 1-0

Palermo-Brescia RINVIATA

Parma-Cittadella 2-0

Sampdoria-Pisa 0-2

Venezia-Cosenza 1-1

3ª giornata (29 e 30 agosto 2023)

Ascoli-Feralpisalò 3-0

Bari-Cittadella stasera

Catanzaro-Spezia stasera

Como-Lecco RINVIATA

Cosenza-Modena 1-2

Pisa-Parma 1-2

Reggiana-Palermo 1-3

Sampdoria-Venezia stasera

Sudtirol-Brescia RINVIATA

Ternana-Cremonese stasera

4ª giornata (2 settembre 2023)

Brescia-Cosenza

Cittadella-Venezia

Cremonese-Sampdoria

Lecco-Catanzaro

Modena-Pisa

Palermo-Feralpisalò

Parma-Reggiana

Spezia-Como

Sudtirol-Ascoli

Ternana-Bari

5ª giornata (16 settembre 2023)

Ascoli-Palermo

Catanzaro-Parma

Como-Ternana

Cosenza-Sudtirol

Feralpisalò-Modena

Lecco-Brescia

Pisa-Bari

Reggiana-Cremonese

Sampdoria-Cittadella

Venezia-Spezia

6ª giornata (23 settembre 2023)

Bari-Catanzaro

Brescia-Venezia

Cittadella-Como

Cremonese-Ascoli

Feralpisalò-Pisa

Modena-Lecco

Palermo-Cosenza

Parma-Sampdoria

Spezia-Reggiana

Ternana-Sudtirol

7ª giornata (26 settembre 2023)

Ascoli-Ternana

Catanzaro-Cittadella

Como-Sampdoria

Cosenza-Cremonese

Lecco-Feralpisalò

Parma-Bari

Reggiana-Pisa

Spezia-Brescia

Sudtirol-Modena

Venezia-Palermo

8ª giornata (30 settembre 2023)

Bari-Como

Brescia-Ascoli

Cittadella-Lecco

Cremonese-Parma

Feralpisalò-Spezia

Modena-Venezia

Palermo-Sudtirol

Pisa-Cosenza

Sampdoria-Catanzaro

Ternana-Reggiana

9ª giornata (7 ottobre 2023)

Ascoli-Sampdoria

Cittadella-Ternana

Como-Cremonese

Cosenza-Lecco

Modena-Palermo

Reggiana-Bari

Reggina-Brescia

Spezia-Pisa

Sudtirol-Catanzaro

Venezia-Parma

10ª giornata (21 ottobre 2023)

Bari-Modena

Catanzaro-Feralpisalò

Cremonese-Sudtirol

Lecco-Ascoli

Palermo-Spezia

Parma-Como

Pisa-Cittadella

Reggiana-Venezia

Sampdoria-Cosenza

Ternana-Brescia

11ª giornata (28 ottobre 2023)

Ascoli-Parma

Brescia-Bari

Cittadella-Cremonese

Como-Catanzaro

Feralpisalò-Reggiana

Modena-Ternana

Palermo-Lecco

Spezia-Cosenza

Sudtirol-Sampdoria

Venezia-Pisa

12ª giornata (4 novembre 2023)

Bari-Ascoli

Catanzaro-Modena

Cittadella-Brescia

Cosenza-Feralpisalò

Cremonese-Spezia

Parma-Sudtirol

Pisa-Como

Reggiana-Lecco

Sampdoria-Palermo

Ternana-Venezia

13ª giornata (11 novembre 2023)

Ascoli-Como

Brescia-Cremonese

Cosenza-Reggiana

Feralpisalò-Bari

Lecco-Parma

Modena-Sampdoria

Palermo-Cittadella

Spezia-Ternana

Sudtirol-Pisa

Venezia-Catanzaro

14ª giornata (25 novembre 2023)

Bari-Venezia

Catanzaro-Cosenza

Cittadella-Sudtirol

Como-Feralpisalò

Cremonese-Lecco

Parma-Modena

Pisa-Brescia

Reggiana-Ascoli

Sampdoria-Spezia

Ternana-Palermo

15ª giornata (2 dicembre 2023)

Brescia-Sampdoria

Cosenza-Ternana

Feralpisalò-Cittadella

Lecco-Bari

Modena-Reggiana

Paelrmo-Catanzaro

Pisa-Cremonese

Spezia-Parma

Sudtirol-Como

Venezia-Ascoli

16ª giornata (9 dicembre 2023)

Ascoli-Spezia

Bari-Sudtirol

Catanzaro-Pisa

Cittadella-Cosenza

Como-Modena

Cremonese-Venezia

Parma-Palermo

Reggiana-Brescia

Sampdoria-Lecco

Ternana-Feralpisalò

17ª giornata (16 dicembre 2023)

Ascoli-Catanzaro

Brescia-Como

Cosenza-Parma

Feralpisalò-Cremonese

Lecco-Ternana

Modena-Cittadella

Palermo-Pisa

Reggiana-Sampdoria

Spezia-Bari

Venezia-Sudtirol

18ª giornata (23 dicembre 2023)

Bari-Cosenza

Catanzaro-Brescia

Cittadella-Spezia

Como-Palermo

Cremonese-Modena

Parma-Ternana

Pisa-Ascoli

Sampdoria-Feralpisalò

Sudtirol-Reggiana

Venezia-Lecco

19ª giornata (26 dicembre 2023)

Ascoli-Cittadella

Cosenza-Como

Feralpisalò-Venezia

Lecco-Sudtirol

Palermo-Cremonese

Reggiana-Catanzaro

Brescia-Parma

Sampdoria-Bari

Spezia-Modena

Ternana-Pisa

20ª giornata (13 gennaio 2024)

Bari-Ternana

Catanzaro-Lecco

Cittadella-Palermo

Como-Spezia

Cremonese-Cosenza

Modena-Brescia

Parma-Ascoli

Pisa-Reggiana

Sudtirol-Feralpisalò

Venezia-Sampdoria

21ª giornata (20 gennaio 2024)

Ascoli-Bari

Brescia-Sudtirol

Cosenza-Venezia

Feralpisalò-Catanzaro

Lecco-Pisa

Palermo-Modena

Reggiana-Como

Sampdoria-Parma

Spezia-Cremonese

Ternana-Cittadella

22ª giornata (27 gennaio 2024)

Bari-Reggiana

Catanzaro-Palermo

Cittadella-Sampdoria

Como-Ascoli

Cremonese-Brescia

Feralpisalò-Lecco

Modena-Parma

Pisa-Spezia

Sudtirol-Cosenza

Venezia-Ternana

23ª giornata (3 febbraio 2024)

Ascoli-Sudtirol

Brescia-Cittadella

Cosenza-Pisa

Lecco-Cremonese

Palermo-Bari

Parma-Venezia

Reggiana-Feralpisalò

Sampdoria-Modena

Spezia-Catanzaro

Ternana-Como

24ª giornata (10 febbraio 2024)

Bari-Lecco

Catanzaro-Ascoli

Cittadella-Parma

Como-Brescia

Cremonese-Reggiana

Feralpisalò-Palermo

Modena-Cosenza

Pisa-Sampdoria

Sudtirol-Venezia

Ternana-Spezia

25ª giornata (17 febbraio 2024)

Ascoli-Cremonese

Bari-Feralpisalò

Catanzaro-Sudtirol

Lecco-Cosenza

Palermo-Como

Parma-Pisa

Reggiana-Ternana

Sampdoria-Brescia

Spezia-Cittadella

Venezia-Modena

26ª giornata (24 febbraio 2024)

Brescia-Reggiana

Cittadella-Catanzaro

Como-Parma

Cosenza-Sampdoria

Cremonese-Palermo

Feralpisalò-Ascoli

Modena-Spezia

Pisa-Venezia

Sudtirol-Bari

Ternana-Lecco

27ª giornata (27 febbraio 2024)

Ascoli-Brescia

Catanzaro-Bari

Lecco-Como

Palermo-Ternana

Parma-Cosenza

Pisa-Modena

Reggiana-Sudtirol

Sampdoria-Cremonese

Spezia-Feralpisalò

Venezia-Cittadella

28ª giornata (2 marzo 2024)

Ascoli-Reggiana

Bari-Spezia

Brescia-Palermo

Cittadella-Pisa

Como-Venezia

Cosenza-Catanzaro

Feralpisalò-Sampdoria

Modena-Cremonese

Sudtirol-Lecco

Ternana-Parma

29ª giornata (9 marzo 2024)

Catanzaro-Reggiana

Cosenza-Cittadella

Cremonese-Como

Lecco-Palermo

Modena-Feralpisalò

Parma-Brescia

Pisa-Ternana

Sampdoria-Ascoli

Spezia-Sudtirol

Venezia-Bari

30ª giornata (16 marzo 2024)

Ascoli-Lecco

Bari-Sampdoria

Brescia-Catanzaro

Cittadella-Modena

Como-Pisa

Feralpisalò-Parma

Palermo-Venezia

Reggiana-Spezia

Sudtirol-Cremonese

Ternana-Cosenza

31ª giornata (1 aprile 2024)

Como-Sudtirol

Cosenza-Brescia

Cremonese-Feralpisalò

Lecco-Cittadella

Modena-Bari

Parma-Catanzaro

Pisa-Palermo

Sampdoria-Ternana

Spezia-Ascoli

Venezia-Reggiana

32ª giornata (6 aprile 2024)

Ascoli-Venezia

Bari-Cremonese

Brescia-Pisa

Catanzaro-Como

Feralpisalò-Cosenza

Palermo-Sampdoria

Reggiana-Cittadella

Spezia-Lecco

Sudtirol-Parma

Ternana-Modena

33ª giornata (13 aprile 2024)

Cittadella-Ascoli

Como-Bari

Cosenza-Palermo

Cremonese-Ternana

Lecco-Reggiana

Modena-Catanzaro

Parma-Spezia

Pisa-Feralpisalò

Sampdoria-Sudtirol

Venezia-Brescia

34ª giornata (20 aprile 2024)

Ascoli-Modena

Bari-Pisa

Brescia-Ternana

Catanzaro-Cremonese

Feralpisalò-Como

Lecco-Venezia

Palermo-Parma

Reggiana-Cosenza

Spezia-Sampdoria

Sudtirol-Cittadella

35ª giornata (27 aprile 2024)

Brescia-Spezia

Cittadella-Feralpisalò

Cosenza-Bari

Modena-Sudtirol

Palermo-Reggiana

Parma-Lecco

Pisa-Catanzaro

Sampdoria-Como

Ternana-Ascoli

Venezia-Cremonese

36ª giornata (1 maggio 2024)

Ascoli-Cosenza

Bari-Parma

Catanzaro-Venezia

Como-Cittadella

Cremonese-Pisa

Feralpisalò-Brescia

Lecco-Sampdoria

Reggiana-Modena

Spezia-Palermo

Sudtirol-Ternana

37ª giornata (4 maggio 2024)

Brescia-Lecco

Cittadella-Bari

Cosenza-Spezia

Modena-Como

Palermo-Ascoli

Parma-Cremonese

Pisa-Sudtirol

Sampdoria-Reggiana

Ternana-Catanzaro

Venezia-Feralpisalò

38ª giornata (10 maggio 2024)

Ascoli-Pisa

Bari-Brescia

Catanzaro-Sampdoria

Como-Cosenza

Cremonese-Cittadella

Feralpisalò-Ternana

Lecco-Modena

Reggiana-Parma

Spezia-Venezia

Sudtirol-Palermo