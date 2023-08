Serie B, è il grande giorno della Calabria: il Catanzaro giocherà in casa a Cremona, il Marulla una bolgia per il Cosenza di Caserta

StrettoWeb

E’ il grande giorno della Calabria in serie B: stasera alle 20:30 è in programma l’esordio stagionale di Cosenza e Catanzaro, aspettando con fiducia la riammissione della Reggina con la sentenza del Consiglio di Stato del 29 agosto.

Per le Aquile giallorosse si tratta della prima partita in serie B ben 17 anni dopo l’ultima volta, e sarà un esordio pazzesco: allo stadio Zini di Cremona contro la Cremonese retrocessa dalla A, il Catanzaro giocherà in casa: sono stati venduti oltre 600 biglietti del settore ospiti a fronte dei circa 1.000 per la squadra di casa. L’entusiasmo è alle stelle per la squadra di Floriano Noto che dopo la promozione dei record ha allestito un organico competitivo anche per dare fastidio alle big di questo campionato, condito dall’arrivo di Donnarumma da affiancare a bomber Iemmello. Lo dimostra anche il numero di abbonati, che stamani ha raggiunto i 3.823 ed è sempre più vicino (ad appena 133 nuove sottoscrizioni) dal record assoluto storico del club giallorosso, che risale all’ultima stagione di serie A (1982/1983).

C’è grandissimo entusiasmo anche a Cosenza, dove quest’anno Guarascio ha alzato l’asticella: mister Caserta è una garanzia assoluta e ha già dato un’impronta particolarmente gagliarda alla squadra che negli ultimi anni è riuscita a mantenere la serie B sempre per il rotto della cuffia e quest’anno invece punta a qualcosa di più. L’arrivo di Gennaro Tutino ha alimentato l’entusiasmo e questa sera allo stadio Marulla per l’esordio con l’Ascoli sono attesi oltre 13.000 tifosi, persino di più dei 12.000 che hanno accompagnato la squadra sulle ali dell’entusiasmo nella sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo dove i Lupi sono riusciti ad arrivare addirittura ai Supplementari.

L’entusiasmo della Calabria e la voglia di calcio di una Regione intera siano contagiosi e diventino la gioia di una popolazione che ha tanta voglia di affermarsi. Aspettando la Reggina…