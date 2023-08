Senza Ponte lo Stretto è un inferno: code clamorose, Messina e Villa in tilt. Interviene la Polizia Stradale | LIVE

StrettoWeb

La mancanza del Ponte sullo Stretto è sempre più tangibile soprattutto nel periodo estivo quando si concentrano gli spostamenti dei turisti che si sommano ai normali pendolari che sono costretti a subire ore e ore di coda per spostarsi da una sponda all’altra dello Stretto. Proprio in questi minuti si sta attivando la fase 1 del traffico che prevede la presenza della Polizia Stradale sul posto per la gestione della viabilità che da questa mattina è congestionata a causa delle numerose auto in coda in attesa di attraversare lo Stretto. Su entrambe le sponde, a Messina e Villa San Giovanni, si registrano lunghe code con pesanti ripercussioni sulla viabilità ordinaria. E per percorrere tre miseri chilometri, ci vogliono svariate ore. Bentornati al medioevo: sono contento solo i cavernicoli.

Porto storico in tilt: lunghe code alle invasature bluferries

“Era tutto previsto questa mattina con attese oltre i 60 minuti al porto di Tremestieri il traffico pesante viene in deroga spostato in città verso le invasature pubbliche e la rada San Francesco. Lunghe code al porto storico ( vedi foto ) dove il cantiere per il posteggio di campo delle vettovaglie, già criticato dalla Uiltrasporti, ha ridotto ulteriormente le corsie di stoccaggio dei mezzi verso le invasature Bluferries provocando code che invadono le strade limitrofe”. Lo afferma in una nota la Uiltrasporti Messina.

“Paghiamo a caro prezzo un porto , quello di Tremestieri, che doveva essere la soluzione al traffico dei mezzi pesanti in città ed invece è ancora un’area di cantiere tristemente deserta – dichiara la Uiltrasporti- e così la città resta vittima incolpevole delle consuete deroghe che spostano enormi flussi di mezzi pesanti che si sommano all’esodo estivo , penalizzando intere zone del centro cittadino. Le parole di rassicurazione dell’amministrazione comunale sulla situazione del cantiere di Tremestieri – conclude la Uiltrasporti- stanno a zero rispetto ai disagi che i cittadini e i lavoratori toccano giornalmente con mano ed auspichiamo un concreto intervento del Governo affinché si trovino le risorse per portare a termine l’infrastruttura più importante della città?”.