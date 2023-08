Sellia Marina: controlli serrati dei carabinieri nelle aree della movida

StrettoWeb

Nella settimana di ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina hanno intensificato i servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ed i controlli alla circolazione stradale nelle aree maggiormente interessate dalla “movida”.

Nelle ultime ore infatti, i servizi perlustrativi dell’Arma, congiuntamente al personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia sono stati impegnati, su tutto il territorio costiero, in mirati controlli ai conducenti di auto e moto e nei luoghi di aggregazione dei giovani.

Nello specifico, nelle serate del 16 e 17 agosto, i militari delle Stazioni di Cropani e Sellia Marina hanno effettuato, con le unità cinofile, accurati controlli sui rispettivi tratti di lungomare. Nella pineta di Sellia Marina, il cane “Batik” ha consentito di individuare e sottoporre a sequestro 6,65 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 7 dosi ed occultate nella vegetazione all’interno di un barattolo, chiaro segno che la sostanza fosse destinata allo spaccio.

Nei giorni precedenti, i Carabinieri di Sellia Marina hanno arrestato in flagranza di reato un uomo selliese 31enne, sorpreso in possesso di 107 grammi di cocaina, suddivisi anche in dosi, ed hanno segnalato alla Prefettura di Catanzaro, in qualità di assuntori di stupefacenti, tre uomini di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, sorpresi in possesso di 1,2 grammi di cocaina, 5 grammi di hashish, ed 1 grammo di marijuana. Agli stessi è stata ritirata anche la patente di guida così come prevede il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.

In aggiunta nella giornata di ferragosto, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno focalizzato l’attenzione sui comportamenti scorretti alla guida, con particolare riferimento alla sosta scorretta delle autovetture sul lungomare ionio di Sellia Marina, che spesso rende difficoltoso il transito dei veicoli nei due sensi di marcia. Nel corso dei controlli sono stati sanzionati 9 automobilisti per aver sostato in prossimità di curve ed intersezioni, su marciapiedi e sulle strisce pedonali, bloccando l’accesso alle rampe. Un automobilista inoltre è stato sanzionato per aver parcheggiato l’auto su uno stallo dedicato a disabili, non avendone il diritto. L’autovettura è risultata anche priva di revisione.

Ulteriori e più intensi controlli dei Carabinieri di Sellia Marina sia su strada, che nelle zone di frequente spaccio, continueranno anche nei prossimi giorni.

Il procedimento penale relativo all’arresto per detenzione di stupefacenti è nella fase delle indagini preliminari.