“Sto cercando di scoprire cosa c’è di bello in Italia e a Reggio di Calabria”: la dura lettera di un cittadino reggino

Riceviamo e pubblichiamo la riflessione forte e controversa di un nostro lettore, come punto di vista sulle condizioni in cui versa Reggio Calabria ma anche l’intera Italia.

“Seguo da tempo il quotidiano StrettoWeb e apprezzo molto i commenti sulle cose che succedono qui e vedo che hanno uno sguardo più critico sulla città, segnalando fatti che non sono in sintonia con una visione veramente bella della città, ma abbandonata dalla direzione e dalla sua popolazione.

Sono brasiliano, sono nato a San Paolo, una delle 5 città più grandi del mondo, dove molte cose funzionano alla perfezione e altre meno. Noi brasiliani abbiamo la visione che in Europa tutto funziona, tutto è perfetto e che qui non c’è posto per i dilettanti.

Dopo che mio marito ha visitato l’Italia nel 2018, nello specifico Reggio di Calabria, abbiamo deciso di trasferirci, venire in questa città per lavorare, crescere e avere una migliore qualità di vita visto che abbiamo la cittadinanza italiana.

Il sogno, dopo un anno (siamo arrivati nel 2022) viene distrutto ogni giorno.

– Appena arrivato, sono andato a pagare un conto e qual è stata la mia sorpresa nel vedere che quello che avevo tra le mani non era una prova di pagamento. Sono tornato al negozio per lamentarmi ed è stato allora che hanno effettivamente effettuato il pagamento e mi hanno dato una ricevuta reale. Sono stato quasi derubato di 100 euro. Pensavo che quello che è successo fosse un caso a parte ma onestamente, ogni volta che vado da qualche parte, mi sento come se stessi per essere derubato.

– In Brasile, se vai al mercato e il prezzo sullo scaffale è diverso quando passi attraverso il cassiere, tu, come cliente, non puoi essere danneggiato. Pagherai il prezzo più basso tra loro. Non qui!!! Se il prezzo è diverso, il cassiere ti sgriderà e la tua unica domanda sarà: lo prendi o no? Non esiste un “diritto del consumatore” qui.

– La città non ha abbastanza aziende per assumere tutti e non c’è alcun incentivo da parte del governo (amministrazione, ndr) per attrarre investitori e abbassare le tasse per rendere la città attraente. NO! Devono litigare con un ristorante perché “non ha pagato la tassa per il 2018 – Al Clubbino e con un altro perché lo stabilimento è sul marciapiede.

In una veloce passeggiata per il famoso “Corso Garibaldi” sono riuscito a contare e vedere che ci sono 35 negozi chiusi, falliti. Immagina a che numero andrà in inverno… In visita a Roma e Palermo “c’è vita dopo mezzanotte” ma a Reggio finisce alle 22. Non circolano autobus.

– C’è una burocrazia assurda e costosa per aprire un’azienda (In Brasile è possibile aprire un’azienda in due giorni, attraverso internet, senza doversi rivolgere a nessun ente pubblico)

– Viene pagata una tassa di pulizia urbana per un servizio non fornito (non esiste tale tassa in Brasile, una volta hanno provato a crearla e il politico non è mai stato eletto)

– Paghi un canone per guardare la TV e non puoi scegliere il contenuto e inoltre, guadagna già vendendo spazi per la pubblicità.

– Ha un aeroporto che non ha destinazioni se non prezzi esorbitanti

– Gli abitanti gettano la spazzatura ovunque ci siano i cassonetti

– Strade pubbliche e parchi pieni dell’odore di urina e feci che non vengono raccolte. Agli abitanti sembra non dispiacere camminare e calpestare le feci e poi, con la stessa scarpa, entrare nella loro residenza.

– Buche e ancora buche sparse ovunque e nessuno si lamenta (In Brasile c’è una tassa che è destinata a prendersi cura delle strade. Se un’auto subisce dei danni, l’autista va in tribunale e riceve un risarcimento)

– Enel, società italiana, opera anche in Brasile, ma con un approccio diverso. Se c’è un sovraccarico sulla rete pubblica e vengono danneggiati oggetti e beni, è tenuto per legge a risarcire tutte le persone che hanno subito un danno.

– Sono stato offeso da un’azienda di consegne di cibo. Sono andato alla polizia per sporgere denuncia. Dopo un’ora di attesa e dopo aver tentato più volte durante la settimana di parlare con qualcuno, ho sentito che la mia denuncia non avrebbe sortito alcun effetto, che avrei dovuto cercare un avvocato.

– L’Italia ha un pessimo PIL e un debito estero assurdo e nonostante ciò, i negozi insistono sul pomeriggio e sulle vacanze nel bel mezzo dell’alta stagione turistica! Questo è irreale!

– Oltre a ciò, mancanza di acqua in più parti della città, anche nel centro, dove c’è una maggiore concentrazione di turisti (che sono partiti). In Brasile sono state create dighe per sopperire alla mancanza d’acqua nelle stagioni scarse.

– Pagano una tariffa elettrica assurda e hanno tanto spazio per la costruzione di reti eoliche.

– Ho la sensazione che la popolazione non voglia lo sviluppo. Tutti quelli che cercano qualcosa oltre finiscono per andare in altre città. Sfortunatamente, è quello che accadrà a noi.

Sto cercando di scoprire cosa c’è di bello nell’Italia, nello specifico Reggio di Calabria“.

Lettera firmata