Scopelliti a Gambarie: “da governatore record di finanziamenti per fare grande questa località”. E sulla SSV…

“Pensavamo in grande per Reggio e tutto il suo circondario, in modo particolare per quel progetto di città turistica. Avevamo immaginato un ruolo centrale per la montagna reggina, e quindi per Gambarie. Appena sono arrivato alla Regione, la prima cosa che ho fatto e stanziare i 67 milioni di euro per la SSV Gallico-Gambarie. La storia la conoscete tutti“. Così Giuseppe Scopelliti ieri sera a Gambarie durante la presentazione del suo libro “Io sono libero” presso il Bucaneve. Il titolare della struttura, Nino Priolo, lo incalza dal pubblico: “io ho deciso di investire a Gambarie e aprire questo locale proprio in quel momento, quando ho visto che la strada si sarebbe fatta“. Il nostro direttore, Peppe Caridi, moderatore dell’evento, ha auspicato pubblicamente “che sia Scopelliti, da libero cittadino, a tagliare il nastro della SSV Gallico-Gambarie quando il prossimo anno verrà inaugurata. Ormai ci siamo quasi, mi auguro che gli amministratori sappiano riconoscere doverosamente i meriti di chi ha consentito che questo grande sogno della vallata diventasse finalmente realtà“.

Durante l’incontro, Scopelliti ha voluto salutare Michele Zoccali, presente tra il pubblico, sottolineando come sia stato “un grande sindaco di Santo Stefano” ed invitandolo a prendere la parola per ricordare l’impegno comune per fare grande Gambarie. “Oltre ai 67 milioni per la Gallico-Gambarie avevamo finanziato 12 milioni di euro per progetti di sviluppo con i fondi Pisl nel 2013” ha rivendicato Scopelliti orgoglioso. “Con quei soldi abbiamo realizzato e inaugurato le seggiovie delle nuove piste, Telese e Nino Martino, che finalmente stanno funzionando regolarmente – ha spiegato Zoccali – ma abbiamo fatto molto di più. In quegli anni Gambarie era diventata un grande attrattore, ricordo i concerti di Fiorella Mannoia e Vinicio Capossella con record di presenze tra 2010 e 2011. Ricordo l’idea del Palazzetto di Ghiaccio, ricordo quando andavo alla Regione per chiedere 500-600 mila euro di finanziamenti e veniva Scopelliti a dirmi che ero pazzo, che era troppo poco, che dovevo pensare in grande, che lui aveva grandi idee per Gambarie. Aveva una visione lungimirante e ambiziosa“.