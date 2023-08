Scopelliti e il legame con Palmi: “il mio sogno continua”

StrettoWeb

E’ stata una serata emozionale e all’insegna delle riflessioni quella che ieri sera ha visto protagonista Giuseppe Scopelliti a Palmi per la presentazione del suo libro. Oltre a parlare di Reggina, di passato e di futuro, l’ex governatore della Calabria ha spiegato il suo legame con Palmi, precedente e attuale. “E’ una serata particolare – ha detto –, perché non solo mio padre ha lavorato qui, ma il gruppo storico della Gioventù di Palmi mi ha riportato a quella stagione giovanile fatta di militanza, passione e impegno. E vedere che oggi questi ‘ragazzi’ vivono all’interno del mondo delle professioni è per me un segnale di bellezza, perché vuol dire che dopo essere cresciuti insieme, dopo aver combattuto insieme, ognuno si è affermato anche grazie a quella ‘scuola’ giovanile”.

“Sono contento di stare qui insieme a voi – ha detto più volte Scopelliti rivolgendosi alla platea –. A volte qualche vecchio amico mi dice: ho difficoltà a chiamarti perché io sono senatore, o deputato e dovevi esserci tu al mio posto. E io in realtà rispondo che sono felice di saperli lì, per un semplice motivo: perché è vero che mi sono fermato nel mio percorso, ma sapere che alla Camera o al Senato ci sono decine di miei amici di una vita, con i quali mi sono battuto per un’Italia diversa, per me è un successo. Vuol dire che il mio sogno continua“.