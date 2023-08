Scilla, vanno via senza pagare ma dimenticano il telefono e tornano: “che figura…”

StrettoWeb

Qualche mese fa vi avevamo raccontato quanto accaduto a Gambarie, dove un’intera comitiva aveva mangiato in un locale per poi andare via senza pagare. Peccato però che avevano lasciato il numero di telefono al momento della prenotazione e, dopo il nostro articolo che aveva destato clamore, erano tornati per pagare adducendo una giustificazione che faceva acqua da tutte le parti.

Oggi, un episodio simile è accaduto a Scilla, nello specifico nel borgo di Chianalea. A raccontarlo in un post sui social è Francesco Praticò, titolare del B&B – Wine Bar “Casa Vela”. “Oggi scena bellissima. Un gruppo di 4 persone sui 35/40 anni si siede consuma il pranzo e furbescamente, nella confusione, pensa bene di andarsene senza pagare – si legge nel post –. Peccato però che uno di loro dimentica il cell. sul tavolo… Sono tornati dopo 45 minuti con la coda tra le gambe scusandosi per la figura di M… Che figura…“, conclude Praticò.