Scilla: al Castello Ruffo la cerimonia di premiazione della 10ª edizione premio Zagari per la medicina | NOMI

L’intelligenza artificiale può battere a scacchi i più grandi giocatori del mondo, ma non può trovare l’amore della nostra vita? Così nella sua prolusione il prof. emerito dell’Università di Udine Francesco Saverio Ambesi Impiombato. Alexa e ChatGPT potranno raggiungere e superare l’intelligenza umana, diventando una sorta di super-intelligenza? Questo ancora no! l’intelligenza artificiale può superare quella umana quando il futuro è uguale al passato, non in caso di imprevisti. L’intelligenza umana si è evoluta per affrontare l’incertezza. Questo ci deve far stare tranquilli? No. Servono cittadini consapevoli ed informati, rispetto al mondo digitale, consapevoli a mantenere il controllo della propria vita. Il giovane medico Chiara Palermo nel tracciare il percorso del medico e scienziato Giuseppe Zagari ne coglie anche l’aspetto umano e del legame con la sua terra Scilla. Il presidente di Costa Viola Pino Palermo rimarca , la nostra manifestazione ogni anno è un incontro mentale attraverso lo spazio ed il tempo ed un incontro ravvicinato del terzo tipo tra gli uomini e le donne che rappresentano al meglio nel campo medico-scientifico la Calabria. Il segretario del premio dr .Vincenzo Tromba annuncia con orgoglio che il prof. dott. Mario Zappia, premiato nel 2016 da questa commissione, sarà insignito nel corso del congresso mondiale sul Parkinson a Copenaghen del :best research article of the year per la rivista Movement Disorders. Nel ringraziare il prof. Francesco Saverio Ambesi Impiombato per il suo impegno come Presidente della commissione del Premio, Tromba ricorda che nell’edizione del 2014 del Premio era scaturita una proposta per far diventare Scilla centro internazionale di bioetica. Infatti nell’aprile del 2015 si era tenuto un corso internazionale di bioetica” Bioethical challegens and dilemmas in a rapidly evolving biomedicine” grazie al Prof.Ambesi, al patrocinio dell’Università Magna Grecia di Catanzaro e l’Università della Luisiana di New Orleans, con la partecipazione di docenti delle università di Udine, Catanzaro, Parigi, Amsterdam, Nijmegen, New Orleans, Praga, Lubiana, Santiago del Cile, e di 22 studenti di varie branche scelti in queste Università .Le istituzioni non sono state sensibili alla proposta per la creazione a Scilla di un centro sulla bioetica. Ricercheremo con il prof.Ambesi la sensibilità istituzionale per fare di Scilla “learning community” sulla bioetica. Queste le motivazione dei premiati scelti dalla commissione per la decima edizione :

Premio alla carriera al Prof. dott. Claudio Cannistrà, professore di Chirurgia Plastica del Centre Hospitalier Universitaire Bichat Claude Bernard di Parigi , direttore specialista di fama internazionale, per il lustro di un percorso formativo e professionale articolato tra Italia e Francia, che lo ha visto conseguire successi e riconoscimenti in tutto il mondo.

Premio alla Solidarietà al Dott. Saverio Adilardi, Primario anestesista e terapia del dolore presso Casa di Cura Villa Bianca Trento, per le qualità professionali certificate dai numerosi incarichi di docenza svolte in diverse università italiane e per il prestigioso profilo scientifico che lo ha portato a conseguire un riconoscimento di livello internazionale.