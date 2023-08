Scilla: stasera fuochi d’artificio imperdibili a Chianalea con la stessa ditta del meraviglioso trionfino

StrettoWeb

Sarà la ditta Mac Fire, ovvero la stessa che si è occupata dei meravigliosi giochi pirotecnici per il “Trionfino” nel giorno di San Rocco, a regalare a residenti e turisti di Scilla la meraviglia dei fuochi d’artificio. Come si legge sull’apposita ordinanza pubblicata sul sito del Comune, “in data 27 agosto 2023 alle ore 20:00 – 20:45 e alle ore 23:55

circa“, si svolgerà “una manifestazione di fuochi pirotecnici su n. 1 zattera galleggiante, denominata “FM FIRE EVENTS”, iscritta al n. 5RC 1154, sullo specchio acqueo antistante lo scalo di alaggio di Chianalea, in occasione dei festeggiamenti per la manifestazione denominata “Maria SS di Porto Salvo”“.

La piattaforma galleggiante dalla quale verranno sparati i fuochi d’artificio sarà ancorata a 100 metri di distanza dalla costa. “Nello specchio acqueo avente raggio di 200 metri dal punto” in cui saranno sparati i fuochi d’artificio, “sono vietati:

a) la navigazione, l’ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale non interessata dalla manifestazione in parola;

b) la balneazione e le immersioni subacquee;

c) le attività di pesca di qualunque natura e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente.

Nell’area a terra interessata dallo sparo dei fuochi pirotecnici è fatto, altresì, divieto di transitare, fermarsi o sostare all’interno del perimetro opportunamente delimitato e segnalato dalla ditta autorizzata allo sparo dei fuochi pirotecnici.

Dalle ore 16:00 e fino alla rimozione della zattera, ai fini del suo varo/alaggio, è, altresì, interdetta la parte finale del molo di sopraflutto del porto di Scilla come meglio indicata nell’allegato stralcio planimetrico (All.2). In tale area sono vietati l’ormeggio, la navigazione, l’ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale non interessata dalla manifestazione“.