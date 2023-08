Scilla, Foti Fire Events fa brillare Chianalea: i fuochi d’artificio lasciano a bocca aperta | FOTO

StrettoWeb

Ieri sera a Scilla, in onore delle celebrazioni per Santa Maria di Portosalvo, sono stati sparati dei fuochi d’artificio che hanno estasiato i presenti. I giochi pirotecnici, offerti dall’APS Chianalea, ovvero l’associazione che riunisce i commercianti del caratteristico borgo scillese, sono stati affidati alla ditta Foti Fire Events. Si tratta della stessa che si è occupata, in occasione della Festa di San Rocco, dei fuochi d’artificio sparati per il “Trionfino“.

I giochi pirotecnici sono stati sparati da una zattera galleggiante, ormeggiata sullo specchio acqueo antistante lo scalo di alaggio di Chianalea. E’ stato un vero e proprio successo. Molti i commenti di apprezzamento sui social: “Un qualcosa di inimitabile… Sono ancora con i brividi addosso“, scrive un’utente a commento delle immagini con i fuochi di ieri sera.